Presidendi kõnevõistlus | Uurige Euroopat ja maailma! 

Need 15 aastat tähendavad Eesti jaoks näiteks esimest korda korraldatud e-valimisi, sportlaste rahvusvahelistel võistlustel saavutatud medaleid ning mitut võimast laulu- ja tantsupidu.

Aga juhtunud on ka midagi muud. Ilmale on tulnud uus põlvkond, mille esindajad pole näinud ei Nõukogude Liidu viimaseid päevi ega 90ndate raskeid hetki. See on põlvkond, kellel on mitu rahvusvahelist keelt suus ning kes liigub mööda piirideta maailma palju rohkem, kui seda väärtustasid eelnevad põlvkonnad.

Nii aritmeetiliste arvutuste kui ka põlvkondade teooria järgi kuulun minagi sellesse põlvkonda, olgu selle nimeks kas Lumehelbekesed või Z-põlvkond. Olen ilmakodanik olnud aastast 2001 ning olles nüüd küll juba täisealine, võin ennast üheks Z-põlvkonna veteraniks kutsuda. Ometi pole ma nii palju ringi käinud ega maailma näinud, et tegutsemise ja aktiivsuse teatepulk noorematele üle anda.

Mis siis minu plaan on? Teadaolevalt on Euroopa Liidu üheks vabaduseks inimeste vaba liikumine. Seda õigust kavatsengi kasutada kohe, kui tunnen, et nii minu kui ka minu ümber olevate inimeste maailmapilt ei ole täielik.

Vabadus Euroopas ringi reisida, mõnda aega Euroopa Liidu liikmesriikides elada, õppida ja töötada ning hiljem takistusteta Eestisse tagasi tulla on see, mis mind selle ühenduse juures kõige rohkem köidab. Eesti ühiskond ootab minult kui aktiivselt inimeselt tegutsemist ning mina, olles motiveeritud noor, näen võimalust Eesti elu edendamiseks selles, et mõni aeg väljaspool kodumaad olla ja oma kogemustepagasit rikastada. Rännates mööda Euroopat, saan ma teada, mis on Eestis head ja mida peaksin mina parandama. Muutused algavad ju iseendast!

Euroopa riigid on väga erinevad. Mõnes neist ajutiselt töötav või õppiv inimene on ikkagi teatud aja selle riigi ühiskonna liige. Mõistes, mis toimub asukohariigi ühiskonnas, mis on selle ühiskonna väärtused ning mis toimib selles riigis palju paremini kui Eestis, saab inimene hindamatuid teadmisi ning ideid elu parandamiseks oma kodumaal.

Venemaa kultuuripealinn Peterburi ei oleks nii ilus, kui Peeter I poleks maailmas ringi käinud ja Euroopa ilusamatest linnadest inspiratsiooni saanud. See kehtib ka igaühe kohta, kes läheb Eestist ajutiselt ära, et varuda selliseid tarkusi, millest võiks kodumaal kasu olla. Kõiki saadud teadmisi polegi vaja ilmtingimata rakendada, kuid need aitavad Eesti tulevikutegijatel kindlasti mõningaid vigu vältida.