Reformierakond kutsus Jüri Ratase debatile, peaminister nõustus

Õhtulehe andmetel pole Ratas sel kohtumisel ainus külaline. Üritusele on kutsutud 50 Tallinna piirkonna reformierakondlast ning see toimub avatud saalis. Niisiis pole tegemist salakohtumise ega ka tagatoaga, kus midagi sepitsetaks.

Millest kohtumisel kõneletakse? Aga loomulikult päevakajalistest teemadest. "See on viisakas ja soliidne. Kui me külalisi kutsume ega me siis ei hakka neid kiusama," rääkis üks kõrge reformierakondlane.