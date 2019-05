Peeter Olesk | Iseseisvuse kriitiline piir 

Kuid Eesti vabariigi rajajate ühe lapselapsena teadsin ma juba varakult, et omariiklus kestis kauem kui mistahes sula, muidu poleks ma saanud oma ellu kaasa seda, mida perel ja kodul anda oli. Nimelt tarvilik põhimõttekindlus.

Toimetulek on kriteerium

Ilma igasuguse bravuurita võin kinnitada, et ma pole olnud ei oktoobrilaps, pioneer, kommunistlik noor ega parteilane tähenduses „NLKP liige“ ja ma pole kaotanud seeläbi suurt midagi, küll aga võitnud palju. Erakondlane sai minust alles sügisel 1993, sest mulle tundus kummalisena suhe, milles ERSP usaldab mind, aga mina teda mitte. Olin parajasti ametisõidul Kreekas, kus võisin sisemonoloogi vormis enesele selgeks teha, mida ma olen oma sõltumatusega teinud. Ent iseseisvuse kriitilist piiri õpetas elu üldse, mitte keegi konkreetselt. Et see piir jääb samasse ajavööndisse kui algab kiirenev vananemine – ei näinud ette. Ei osanud näha.

Iseseisvuse kriitiliseks piiriks on viisakamalt öeldes toimetulek, otsekohesem olles, raha, sest „hädad, haigused ja kärvid“ (Betti Alver) on kõik kulukad väljaminekud. Toimetulek olukorras, kus mitte ükski meist ei saa kinnitada, et tema isiklikult tunneb kapitalismi paremini kui keegi teine.

Tähtvere mõisas õpetatakse toimetulekut maaga ja loomadega. Maarjamõisas tehakse sedasama inimese endaga, kellest võib seal saada ajutiselt „mõistev õppevahend“. Olen minagi olnud, viimati päris äsja, sest ainevahetus on paigast ära. Euroopa oli vananevate inimeste ja väljasurevate rahvaste manner juba ammu enne mind. Sotsiaalkulutuste kasv on niisuguses ajaloolises ruumis paratamatu. Utoopiliselt kujutledes me võime loota, et äkki me panemegi vananemise seisma, realistlikuks jäädes pole see võimalik.

Euroopast on saanud ida- ja lõunapoolsuse käsn, milles Eesti rahvuslik iseseisvus on üks osakene koos kõigega, mis käsna külge jääb. Me ei saa elada nagu järgmine Kreeka või nagu uus Brexit. Mõeldagu ise! Meie, eestlased, oleme Venemaa läänepoolsed üleaedsed Euroopa põhjas ning me valmistume sõjaks.

Kelle oma võiks olla too vaba raha – üldiselt raha ei ole kunagi päriselt vaba nagu lind - , mida paigutatakse eesliinile? Kui see on Hiina kapital, saan ma asjast aru nagu sellestki, et Mosambiigi kapital see olla ei saa. Kuid ma ei mõista, miks me alles nüüd saame teada, et veel tänavu tuleb meil olla valmis riigieelarve kärpimiseks ehk paljud unistused peab ära koristama või muidu … kuidas Poseidon ütleski? Quos ego ehk Ma teile veel näitan!