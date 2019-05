Elu LA LA LADIES: bändi lõpuga tekkis vabaduse tunne, oleme nüüd oma aja peremehed Anu Saagim , täna, 00:01 Jaga: M

ARTISTI RASKE ELU: „Meie töö on pakkuda inimestele head tuju ja sa annad endast kõik ära. Ja neid kordi, kui sulle öeldakse aitäh, võin ma tõesti ühe käe sõrmedel üle lugeda,“ tõdevad Inga Tislar (vasakult), Diana Varik ja Kethi Uibomägi. Erlend Štaub

„Kui tuleb mingi lahe pakkumine, siis ma küll risti ette ei löö!“ räägib äsja laiali läinud särtsaka tüdrukutetrio La La Ladies liige Kethi Uibomägi (29), et võiks sama kooslusega veel lavale minna küll. Ent sedapuhku mitte Tanja-Mihhailova Saare ja Timo Vendti projektina, vaid iseenda peremeestena. Tal on bändikaaslaste Diana Variku (33) ja Inga Tislariga (23) isegi uue trio nimi välja mõeldud – Indike. See on tüdrukute nime algused kokkupanduna.