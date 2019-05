Seisukoht Seisukoht | Kas Helmed julgevad hea tuju ka Brüsselisse viia? Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 12:16 Jaga: M

Erki Pärnaku

EKRE arusaam hea tuju märgist on umbes sama nagu vana nali heldinud emast, kes sõjaväeparaadil vale jalga astuvat poega nähes õhkab – küll on hea, et vähemalt tema poeg õiget jalga käib, kui kõik ülejäänud valesti astuvad. EKRE ei luba ülejäänud maailmal kaaperdada oma hea tuju märki ega käsitle seda valgete ülemvõimu sümbolina. Ainsaks probleemiks on, et muu maailm ei pruugi Helmede käsitlusega kursis olla.