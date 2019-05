Mitmete auhindadega pärjatud Briti lauljatar Laura Mvula esineb Tallinnas juba sellel reedel 

32-aastane Mvula ühendab enda loomingus peamiselt R&B, jazz-, klassikalise ja popmuusika elemente atmosfäärilise kõlapildi ja sügava tämbriga. Birminghamis üles kasvanud laulja meenutab, et tema muusikakarjäärile pani aluse tema tädi ning, et algus oli toona raske. „Ma ei osanud noorena laulda ja kõlasin kohutavalt, aga mu tädi nägi minus midagi ja toetas mind. Hakkasin paralleelselt arranžeeringuid kirjutama ning siin ma olen,“ meenutab Mvula.

Kõiki Mvula albumeid on saatnud edu ja mitmed mainekad auhinnad. Nii debüüt "Sing to The Moon" kui sellele järgnenud "The Dreaming Room" tõid talle teiste seas mainekad Mercury Prize’i nominatsioonid ning ta on pälvinud MOBO galal aasta naisartisti ning parima R&B/soul-artisti auhinna.