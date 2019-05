Seltskond VIDEO | Meghani ja Harry pulmakoor kirjutas nende beebile hällilaulu Toimetas Triin Tael , täna, 12:07 Jaga: M

Kingdom Choir mullu 19. mail pärast kuninglikku laulatust Windsori lossi kabeli ees. PA Wire/PA Images

Mullu 19. mail prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas lõi laineid gospelkoor, kes esitas pruutpaarile Ben E. Kingi hiti "Stand By Me". Nüüd on koor loonud kuningliku paari vastsündinud beebile hällilaulu.