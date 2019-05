Maailm USUTUNNETE SOLVAMINE: tänavatele vikerkaarevärvilise haloga neitsi Maarja postreid riputanud naine arreteeriti Toimetas Aare Kartau , täna, 11:08 Jaga: M

Płocki tänavatele ilmunud probleemne kujutis neitsi Maarjast. facebook.com/norma.pospolita

Poolas Płocki linnas vahistati 51aastane naine, sest teda süüdistatakse usuliste vaadete solvamises. Politseinikud avastasid, et just tema oli riputanud linnatänavatele postreid, mis kujutasid tumedanahalist neitsi Maarjat, kelle pea ümber oli vikerkaarevärvides pühapaiste, teatab The Guardian.