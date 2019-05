VIDEO | VÕTA EESKUJU! 5MIINUST, Genka ja Laura Põldvere kutsuvad inimesi üles loobuma plastikkõrtest 

Lisaks Genkale, on aktsiooni "kõrrevaba" eestkõnelejad lauljanna Laura Põldvere ja räpipunt 5MIINUST. "Ainuüksi ühel reedel kasutatakse Tallinnas plastikkõrsi sellises koguses nagu siin ja sellepärast otsustasin ma enda raiderisse kirja panna punkti, et minu kontserdid on alates tänasest kõrrevabad," teatas Laura videos.