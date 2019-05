Euroeksperdid Victor Crone esimesest lavaproovist: 30 minutit läks tehniliste probleemide peale 

Ajakirjanikud tõdesid, et proovis oli palju tehnilisi vigu, mis puudutasid graafilisi lahendusi, ei lasknud Crone end sellest häirida. "Victoril on karisma ja ta müüb seda. Sa tahad teda ekraanil näha. Kas seal on graafika taga või mitte. Tal on šarmi, kui ta oma kitarri mängib. Tal on midagi sellist, mis meeldib," rääkis Halpin.

"Ta on esineja, teab mida teeb. Taustavokaalid ei sulandunud kõige paremini, aga see oli seotud tehniliste probleemidega. Victor ise kõlas väga hästi," lausus Angus Quinn. Tema sõnul läks tehniliste probleemide peale 30 minutit. "See ei ole kuidagi seotud laulja või tema võimalustega."

"Pean olema aus. Ma ei pööranud erilist tähelepanu tehnilistele teemadele. Minu silmad olid kleebitud Victori näole. Ta on lihtsalt nii armas," rääkis Suzanne Adams. "Sellel lool on minu jaoks kantrimuusika vaib, mis mulle väga meeldib."

Adamsi sõnul sarnaneb Eesti eurolaulu ametlik muusikavideo Bradley Cooperi ja Lady Gaga looga "A Star is Born". "Victor on suurepärane. Ma püüan edaspidi vaadata rohkem lavalist lahendust, kui saan silmad temalt eemale. Armastan seda laulu. See lavalahendus kas lõhub või toimib."