Kodusünnitusest ei saanud asja - Meghan viidi salaja haiglasse! 

Briti kuningakoda teatas eile, et prints Harry ja hertsoginna Meghan olid hommikul kell 5.26 saanud pisipoja vanemateks. Ajakiri People oletas, et beebi sündis kuningliku paari kodus Frogmore Cottage'is, mis asub Windsori lossi lähistel. People loetles sellele viitavaid asjaolusid. Esiteks: esmaspäeva hommikul polnud Frogmore Cottage'ist nähtud ühtki autot minema tõttamas. Teiseks: kuningakoja teadaandel viibib Meghani ema Doria Ragland Frogmore Cottage'is. Kolmandaks: prints Harry andis õhtu hakul ajakirjanikele intervjuu Windsori lossi juures.

Kuid nüüd väidab Briti leht Daily Mail, et 37aastase Meghani plaan kodus sünnitada läks luhta. Prints Harry ja Scotland Yardi turvameeskond olevat endise näitlejanna pühapäeval Londoni erahaiglasse toimetatud. Haiglassesõit toimus säärase saladuskatte all, et sellest ei teatatud isegi kuningakoja tähtsaimatele liikmetele.