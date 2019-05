ÕL INTERVJUU | Kreeka eurolauljatar Katerine Duska: igaüks peaks laulma selles keeles, milles nad end mugavalt tunneb 

Esmakordselt tegi Katerine Kreeka muusikamaailmas noka lahti aastal 2013, kui avaldas loo "One in a Million", lisaks avaldas ta kaveri Arctic Monkeyse loost "Do I Wanna Know", mis sai videportaalis Youtube kiiresti üle 1,5 miljoni vaatamise.

Tema debüütalbum ilmus aastal 2015 ja pärast seda on Duska esinenud nii Ateena parimatel lavadel kui ka paljudes Euroopa linnades. Ta on teinud koostööd ka Briti artisti Tom Baxteriga. Eurovisionil võistleb ta looga "Better Love".

"Better Love" räägib igavesest suure armastuse otsingust, mis on sügav, tingimusteta ja häbitu. Tahtsin kirjutada lugu, mis on ühel ajal kutse ja omaksvõtt. See on õrn lugu, millel on võitlev iseloom ja räägib sõnast, mida me kasutame tihti, kuid aeg-ajalt vaatame selle sügavast tähendusest sootuks mööda. Kuikeegi üritab dikteerida, millised peaksid olema meie plaanid ja unistused, tahtsin, et see lugu kutsuks inimesi üles ausalt ja siiralt armastama keda iganes.