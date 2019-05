Poliitika Margus Tsahkna: valitsus ei ole torumees, vaid moraalne majakas Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 08:21 Jaga: M

Margus Tsahkna Robin Roots

Margus Tsahkna ennustab, et uus valitsus toob eestlastele peamiselt pettumust, sest „me ei saa võtta riigi valitsemist nagu kohaliku omavalitsuse juhtimist, et kas torud on korras ja teedel augud paigatud, vaid vaatame ikka, milline on meie valitsuse moraalne majakas ja kus see plingib.“