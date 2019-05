Rahandusminister: analüüs alkoaktsiisi langetamiseks käib 

2018. aasta riigieelarve vastuvõtmisel loodeti, et alkoholiaktsiisi laekub 341 miljonit eurot, tegelikul aga kogunes seda 232 miljonit eurot. Alalaekumise põhjustas alkoholiäri kasv Läti piiril ja Soome turistide vähenemine, tõdeb fraktsioon eelnõu seletuskirjas.

Alkoholiaktsiisi langetamine oli ka üks EKRE valimislubadustest. Rahandusminister ütles ERRile, et eelnõu ei hakata ainult seepärast tagasi lükkama, et selle esitas opositsioonipartei. „Loodame, et poliitilised oponendid ei ole eelnõu esitanud ainult tähelepanu püüdmiseks, vaid kavatsevad aktsiisi langetamist toetada ka riigikogu suures saalis,“ ütles Helme. Tema sõnul käivad ministeeriumis arutelud ja analüüsid aktsiiside langetamiseks.