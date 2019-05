Kuidas Tallinnale uut nime otsiti 

See ei seganud Tallinnale kohasema nime otsingut, kuigi haridusminister Aleksander Jaakson arvas, et 700 aastat juurdunud nime on võimatu rahva mälust ja harjumustest välja kiskuda. Jaaksoni meelest oli nimede eestistamine küll õige asi, kuid siiski tasuks ajalugu tähele panna. Ta tõi näiteks Taagepera valla, mis on küll on mugandus saksapärasest Stackelbergist, kuid vaevalt vajab üle-eestistamist. Rahvuskogus aga väideti vastu: Norras tehti ju Kristianiast Oslo ja kõik olid rahul.