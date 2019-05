Eesti uudised Ilmatargad ennustavad: millal lõpuks ometigi soojaks läheb Egert Pärna , täna, 22:05 Jaga: M

ÕITE OOTEL: „Looduses on näha, et kõik on õitsemisjärgus – õuna ja marjapuud, toomingas. Aga midagi veel puhkema ei hakka, kuna niivõrd jahe on,“ tõdeb Metsavana ehk Arvo Saidla. Tiina Kõrtsini

Viimastel nädalatel on Eesti inimesed tunda saanud tõeliselt pöörast ilma. Kui aprilli lõpus võis juba maakodus grilli juures peesitades särgi maha võtta ja päikesevanni nautida, siis mai alguses üllatas ilmataat meid lumesaju ja miinuskraadidega. Ilmatargad rääkisid Õhtulehele, milliseid ilmapöördeid võib veel oodata. Kas on loota ka sama kuuma ja kuiva maid, nagu oli eelmisel aastal?