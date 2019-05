Vangivalvurid või sees: riigitöötajate kopsakaimad lisatasud on vanglates 

Vanglaametnike põhipalk jääb suurtes piirides 1700 euro kanti kuus, sealt veel maksud maha. Kuid 200 suurima lisatasu saaja hulgas on valdavalt just vanglaametnikud. Kui järele mõelda, on see igati loogiline, sest vangidel tuleb silm peal hoida nii öösel, nädalavahetustel kui ka pühadel, ja sellistel puhkudel makstakse töötamise eest rohkem. Pealegi otsivad vanglad töötajaid tikutulega taga, sest neil on inimesi puudu ja see toob omakorda kaasa kõrgemalt tasustatud ületunnid.

Kuid justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammuse sõnul on veel üks lisahüve, mida vanglaametnikud oma pangaarvel ei näe, aga mis arvestatakse nende tasu hulka. „Vangla kui tööandja teeb vangla teenistuses oleva vanglaametniku eest sissemakseid tema vabatahtlikku pensionifondi või tasub täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sissemakseid,“ selgitab Rammus. „Seda siis, kui vanglaametnikul on teenistusstaaži vähemalt seitse aastat, tal on erialane haridus ja ta on vanglale teatanud sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed. Kolmanda pensionisamba sissemakse suurus on 15% kalendrikuu eest töötasuna makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast, kõige rohkem 6000 eurot aastas. See moodustab märkimisväärse osa muu tuluna kajastatud tasudest.“ Rammus lisab, et siiski moodustasid vanglaametnike lisatasudest kõige suurema osa ületunnitasu ja lisatasu pühade ajal töötamise eest, sest mitukümmend vanglaametnikku sai lisatasudena aasta jooksul enam kui 10 000 eurot.

Negatiivne töötasu