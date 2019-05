„Tulistasin kogemata oma väikese õe surnuks...“ 

„Algul tundsid inimesed kaasa,“ meenutab ema Lee. „Palju tähelepanu igatahes küll. Aga see polnud niivõrd see, et inimesed hoolisid. Rohkem nagu... Nad tahtsid, et me valiksime poole. Ega mul polnud ju kellegi peale vihane olla. Mul oli see kümneaastane väike poiss ja eks ole, see oli ju õnnetus. Mõned küsisid, et tegi ta seda meelega? Ei,“ on ema pahane, et selline mõte üldse pähe võiks tulla. „Kui vaadata pilte Seanist ja Erinist, siis neil on alati käed ümber üksteise. Ta kaitses oma õde.“