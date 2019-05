VIDEO | Sven Mikser kandideerib samuti sotside esimeheks 

"See tähendab, et opositsiooni rolliga harjumisel ja väiksema parlamendi esindusega tuleb väga palju pühendada just kogu organisatsiooni aktiivsena hoidmisele ja siis juba saab tegelikult oma sõnumit viia ka laiemalt valijateni ja leida need inimesed, kes samuti meie sõnumist süttivad ja on valmis kaasa tulema.

Ja loomulikult ei ole meie ees sellist dilemmat, kas olla sotsiaalsed või demokraatlikud - need on mõlemad sotsiaaldemokraatide täiesti vältimatud algosad. Ma usun, et olukorras, kus on rünnaku all pressivabadus, olukorras, kus on rünnaku all vähemuste õigused, naiste õigused, ei saa ükski sotsiaaldemokraat öelda, et ei, meie ei tegele nende teemadega, meie tegeleme üksnes sotsiaalteemadega," sõnas Mikser