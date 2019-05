Juhtkiri | Moskva lennuõnnetus näitab, et reeglid on täitmiseks 

Kas piloot tegi õigesti, kui otsustas kütust enne õhus välja laskmata maanduda, jäägu spetsialistide otsustada. Küll aga tundub enam kui kummaline, et olukorras, kus kaalul on põlevast ja plahvatusohtlikust lennukist eluga pääsemine, klammerdutakse oma pagasi külge, takistades sellega kitsas vahekäigus teiste hädaliste väljumist. Jäägu seegi asjaolu asjatundjate hinnata, võib-olla loodaks pretsedent, kui kiiret evakuatsiooni pidurdanud pagasi tarijate tegevusele annaks hinnangu kohus, sest põlevas lennukis hukkus ikkagi 41 inimest.

Loo moraal on lihtne, sõltumata riigipiirist. Kui on olemas reeglid, siis tuleb neid täita ka sisuliselt, mitte ainult linnukese kirjasaamiseks. Kui paljud meist enne igat lendu viitsivad kuulata lennusaatjate infot ohuolukorras tegutsemiseks? Moskva õnnetusest jäi mulje, et oma pagasi väljatarimist peeti kaasreisijate elu säästmisest olulisemaks.

Peaks ju olema iseenesestmõistetav, et suitsuandurgi on korteris olemas eelkõige oma pere ja naabritegi ohutuse nimel, mitte pelgalt päästeameti kontrollijale näitamiseks. Samas pole endiselt harvad uudised, kus järjekordne voodis suitsetaja on tuleroaks langenud. Päästeamet aga sõdib kortermajade ühistutega, et elanikud ei ladustaks vana kola trepikodadesse, vaid need oleksid puhtad, kui ohu korral peaks vaja olema kiirelt evakueeruda.