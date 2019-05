VIDEO | Brigitte Susanne Hunt soovitab: ära vali enda kaaslaseks s***pead, kes täis peaga sulle pasunasse annab! 

"Minu esimene suurem kokkupuude vägivallaga oli ülikooli ajal, kui olin promotüdruk. See on üsnagi seksistlik ametipost – sul on ilusad ja üsnagi napid riided seljas. Tulin töölt ära, sest see oli minu jaoks liiga seksistlik, et pean oma kehaga ja nappides riietes müüma alkoholibrändi," räägib Brigitte Susanne. "Ma sain kinga – me olime sõbrannaga tööl vanalinna ööklubis ja üks mees kukkus meie baarileti peale ja pool alkoholipudelit läks maha. Hiljem oli meie kassast täpselt poole rummi võrra raha puudu. Kui läksime klubi ülemusele selgitama, võttis ta raha kätte ja hakkas karjuma, et iga nädal on meiega probleem ja tuleme varastama. Rõve 40-aastane kiilakas karjub sinu peale. Ütlesin vastu, et mida sa lõugad, räägi normaalselt! Sain kinga selle eest, et promotüdrukud nii ei käitu. Nüüd mõtlen neli aastat hiljem, et thank god, et julgesin enda eest seista ja öelda, et see pole okei käitumine," kommenteerib Hunt.