HURRAA! Prints Harry ja Meghan said lapsevanemateks: see väike tegelane on nii armas

Sussexi hertsogi ja hertsoginna esimene laps sündis ametliku teadaande järgi 6. mai varahommikul kell 5:26 ning kaalus 3,2 kilo. Meghan ja beebi on mõlemad terved ja õnnelikud. Paar soovib tänada avalikkust, et nad nende teekonnale kaasa elasid ja nendega oma toetust sellisel erilisel elu hetkel jagasid. "See väike tegelane on nii armas!" õhkas prints Harry pärast sünnitust.

"Ma olen väga elevil, et saan teatada, et mina ja Meghan saime hommikul beebipoisi vanemateks. Ema ja laps tunnevad end väga hästi. See on olnud kõige imelisem elamus, mida ma suudaks ette kujutada. On uskumatu, kuidas üks naine seda teeb. Oleme mõlemad väga õnnelikud ja väga tänulikud kogu armastuse ja toetuse eest. See on olnud imeline ja tahtsin seda teie kõigiga jagada."

Sünnitus algas hommikul

Sky õukonnakorrespondent Rhiannon Mills kinnitas oma allikatele tuginedes: 37aastase hertsoginna sünnitus algas täna varajastel hommikutundidel ja hertsog ehk prints Harry oli tema kõrval. Daily Mirrori teatel kinnitas ka Briti kuningakoda sel pärastlõunal, et Meghani sünnitus on alanud.