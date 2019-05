Presidendi kõnevõistlus | Pahem pool  

Mis on üldse isamaa? Kas see on koht, kus me oleme sündinud? Või siis koht, kus tunneme end täieõiguslike ühiskonnaliikmetena? Me oleme Eestis sündinud ja see on meie kodu. Mida me ka ei teeks – õpime riigikeelt, tutvume rahvakommete ja kohaliku kultuuriga, mis iganes moel me ka ei püüaks saada Eesti ühiskonna osaks – meil ei tule see kunagi välja. Me ei ole „omad“, vaid „võõrad“.