Teadlased: pool Maad katvast veest on kosmilist päritolu 

Poolekilomeetrise läbimõõduga Itokawalt tõi pinnasenäited Maale jaapanlaste kosmoseaparaat Hayabusa. Arizona ülikooli teadurid Maltrayee Rose ja Ziliang Jin said jaapanlastelt katseteks viis tillukest kübet Hayabusa toodud näidistest, kuid sellest piisas. Spektromeetriga tehtud uuringud näitasid, et Itokawa sisaldab üllatavalt rohkesti vett, täpsemalt vesinikuisotoope, mis on võrreldavad veega, nagu oleme sellega Maal harjunud. Varem pole Maalt lähtunud ekspeditsioonid ühegi asteroidi pinda kraapinud ja sealt tolmu kaasa toonud. Itokawa on nõndanimetatud S-asteroid, mis moodustusid suhteliselt päikesesüsteemi lähedal ja võisid olla oluline ehitusmaterjal planeetide tekkel. Tegu on ilmselt osaga kunagisest suuremast kosmoses tiirelnud kivitükist, mis aastate jooksul on väiksemaks purunenud. Tõsi, pole kindel, et kõik S-tüüpi asteroidid on ühesuguse sisuga ja võivad vett sisaldada. Arizona ülikooli teadlased oletavad igatahes, et Itokawa on tüüpiline sedasorti asteroid ja suure tõenäosusega on enamik teisi temasarnased.