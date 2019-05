YouTube'i täht pandi lapspornole õhutamise eest 10 aastaks trellide taha 

Poplaulude tõlgendustega kuulsaks saanud Jones (26) võttis BBC Newsi teatel kohtus omaks, et oli julgustanud kuut alaealist tüdrukut seksuaalselt avameelseid videoid tegema ning neid erasõnumeis talle saatma. Illinois' osariigist pärit meediastaar, kellel oli YouTube'is 500 000 ja Twitteris 225 000 tellijat, oli mitme ohvriga manipuleerinud: tema sõnul pidi seksikas video tõestama, et tüdruk on tema suurim fänn.