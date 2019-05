ET TERRASSID PÜSIKSID KAUA TERVED JA ILUSAD – kuidas neid puhastada ja õlitada? 

Puit on niiskust hülgav ja kaitstud siis, kui see on täielikult terrassiõliga küllastunud. Küllastumist saab kontrollida sellega, et tilgutada terrassile veidi vett. Ümar veemull on märk, et puit on õliga küllastunud. Kui aga vesi märgab puitu ja läheb laiali, siis on puitu vaja veel immutada.

Pärast õli pealekandmist tuleks 20-30 minutit oodata ja lisada õli mattidesse kohtadesse. Läikivad pinnad on juba õliga küllastunud. Üleliigne õli tuleks puuvillase lapiga ära pühkida. Kui üleliigne õli pinnale jätta, siis jääb terrass laiguline. Kasutatud puuvillased lapid tuleb kokku korjata ja panna veeämbrisse või kivile. Kindlasti mitte terrassile, kuna linaõliga imbunud puuvillased lapid on isesüttivad.

Õlita pilvise, tuulevaikse ja kuiva ilmaga

Oma terrassidel tuleks igal kevadel hooldusõlitus teha. Õli ei soovitata kasutada tuule käes ega päikesepaistelise ilmaga, samuti ei saa hooldust teha liigse õhuniiskuse või kuivamata laudade korral. Tuleks silmas pidada, et kui värskelt õlitatud pinnale sajab vihm, jäävad hiljem näha veelaigud. Minimaalne õhutemperatuur sellisteks töödeks on +8, kuid mida külmem on ilm, seda kauem toode kuivab.

Kauplusest ostetud süvaimmutatud laua niiskussisaldus võib olla tavapärasemast kõrgem, kuna see ei ole jõudnud peale survetöötlust ära kuivada. Sel juhul tuleks laud paigaldada ja lasta kõigepealt mõni aeg kuivada õhu käes. Seejärel visuaalselt või niiskusmõõtjaga kontrollida, et puit oleks kuiv ja alles siis teostada õlitamine. Juba paigaldamisel on aru saada, kui puit on märg – märg puit on märgatavalt raskem.

Õli pealekandmisel on kõige paremaks töövahendiks pintsel. Oma töö lihtsustamiseks võib kasutada pintslit, mille saab kinnitada harjavarre otsa. Laud-laua haaval terrass õliga katta ning mitte unustada ristlõikeotsi. Terrass on puutekuiv 6 tunniga, aga oleks hea, kui 12 tunni jooksul seal peal ei kõnnitaks.

Vastupidiselt tavapärasele puidukaitsevahendile on õlil hea omadus ühtlustada, mistõttu sobib see ka paremini horisontaalpindadele nagu terrassid, kuhu kuluvad aja jooksul sisse kõndimisrajad. Hooldusõlitust tehes on võimalik käimisrajad ühtlustada. Puidukaitsevahend tekitab pinnale kile, mis võib olla küll ajaliselt õlist vastupidavam, kuid ei võimalda värskendamisel saavutada ühtlast ilmet. Puidukaitsevahendid sobivad ennekõike vertikaalsetele pindadele nagu fassaadid, aiad, räästad vms.