Vangivalvuri mõrvakatse eest sai Ustimenko 9 ja Lilitškin tapmisele õhutamise eest 8,2 aastat 

Ustimenko on vangi mõistetud eluks ajaks, kuid tal on karistuse kandimise algusest kolmekümne aasta möödudes võimalus taotleda ennetähtaegset vabastamist. Pikka vanglakaristust kandval Lilitškinil on võimalik vabadusse pääseda, kui ta enne seda kedagi ei ründa. Nimelt on politseinikutulistajast mees varem oma kambrikaaslast peksnud ja käterätikuga kägistanud ning selle eest ka oma lisakuud saanud. Lililitškin saanuks uusi kurtegusid sooritamata juba mõne kuu pärast vabadusse.