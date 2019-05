Maailm Soomlanna võitis lotoga 8 miljonit: plaanis on köögiremont ja reis Tallinnasse Ohtuleht.ee , täna, 14:51 Jaga: M

Lotovõidu saanud naisele on 8 miljonit eurot nii hoomamatu raha, et ta peab pangaga aru pidama, mida sellega teha. (Pilt on illustratiivne) Vida Press

Eelmisel nädalavahetusel täitus ühel Jyväskylä naisel paljude inimeste eluunistus – ta sai loto peavõidu ehk võitis kaheksa miljonit eurot.