PANE TÄHELE: see on maikuu aiatööde meelespea! 

Kui öökülmad on lahkunud, võib alustada mitmete aiatöödega – alates talvekatete eemaldamise ja peenarde kobestamisega kuni avamaale külvamise ja aiamööbli turgutamiseni välja. Eestimaa ilmad on siiski heitlikud, mistõttu võiks iga aedniku päevarutiini kuuluda ilmateatel silma peal hoidmine, et vajalikud tööd saaks tehtud õigel ajal.

Muru hooldamine

Tahenenud muruplatsid on esimese asjana valmis kulu, prahi ja lehtede riisumiseks. Samuti on vajalik murukamara õhutamine, milleks võib kasutada nii harki kui ka spetsiaalset kobestit. Kui leidub kulunud või surnud kohti, siis tuleks kobestada või eemaldada pealmine kiht, lisada vajadusel komposti ja lõpuks külvata uus muruseeme – soovitavalt sama, mida kasutati muru rajamisel.

Kui muru hakkab rohetama, on aeg anda talle kevadväetist. Selleks sobib muruväetis või üldine aia kevadväetis. Nii mõnigi aednik on nõutu, kui muru sees hakkab võimust võtma sammal, kuid tegelikult pole muretsemiseks põhjust. Sambla esinemisel tuleb appi väetis, millesse on segatud samblatõrjet. Kui muru väetatakse nõuetekohaselt ja regulaarselt, pole murus kasvavaid ilupuid ja põõsaid vaja täiendavalt väetada.

Lillede hingeelu saladused

Kellel sügisel kompost püsilille- ja köögiviljapeenardesse vedamata jäi, siis nüüd on hea aeg seda teha. Niisamuti on sobilik just nüüd jagada ja piirata püsilillepuhmaid. Kobestamist, väetamist ja turgutamist vajavad ka puude ja põõsaste alused. Kohe pärast lume sulamist, kui maapind pole veel kuivada jõudnud, on paras aeg maapinda multšiga katta. See tõrjub edukalt umbrohtu ja toimib ka loodusliku väetisena. Multšiks sobib hästi kompost, koorepuru ja neutraliseeritud turvas.

Kuu alguseks võiksid olla talvekatted eemaldatud nii roosidelt, elulõngadelt kui ka kiviktaimla taimedelt. Roosid on vaja tagasi lõigata nii, et külmunud, kuivanud, kahjustunud või lihtsalt nõrgad oksad saaks eemaldatud. Peenraroosidele tuleb jätta 5-8 tugevat oksa. Roniroosidel peab eemaldama kõik üle 4-aastased oksad. Kõrgetel pargiroosidel piisab aga võrsete tippude kärpimisest. Roosidele mõjub ergutavalt multšimine kompostiga või spetsiaalse roosiväetisega. Väetada tuleks kindlasti ka elulõngasid. Veel vajavad nende juured jahedust, mistõttu oleks vajalik katta elulõngade alused lamedate kividega.