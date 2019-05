Mart Treial | Vutiliiga vahekokkuvõte: kes õnnestusid avaringis, kes põrusid? 

Igatpidi perfektne algus. Maksimumpunktid ning puhtstatistiliselt liiga parim kaitse ja rünnak (väravate vahe 30:2), mida veel tahta? Kusjuures mõlemad väravad on Florale löödud seisva palli olukordadest (penalti ja küljeaut). Jah, võidud Levadia, Paide, Narva ja tegelikult ka Nõmme Kalju üle tulid raskelt, aga tulid. Kõik muu on hiljem teisejärguline.

Lihtne on osutada Konstantin Vassiljevi efektile (3 väravat, 7 resultatiivset söötu + lugematud võtmesöödud, mida kaaslased pole realiseerinud) – mida on kahtlemata võimatu alahinnata –, aga rumal oleks eirata 19aastase tipuründaja Erik Sorga (10 väravat) ning 22aastaste ääremängijate Herol Riibergi (7 väravat, 1 sööt) ja Vlasi Sinjavski (3 väravat, 1 sööt) õitsele puhkemist. Niisamuti on oma koha keskväljal auga välja mänginud 19aastane Vladislav Kreida, kes pääses esiti püünele, sest Mihkel Ainsalu ja Markus Poom olid katki.