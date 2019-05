EMAPIIMAST LAHTI REBITUD: beebi ei pääsenud koju, sest kohtutäiturid keeldusid aitamast 

Inetuks kiskunud lugu sai alguse esmaspäeva, 22. aprilli õhtul, kui lapse isa viis Nora omavoliliselt ema juurest ära. Eksmees ei olnud nõus last tagastama enne, kui ema nõustub kirjaliku ultimaatumiga Nora uue elukorralduse kohta. Kuna veel rinnapiima saava beebi kiire võõrutamine emast ei ole kuidagi lapse huvides, sekkusid olukorda politsei ja lastekaitse. Juhtumiga tegelenud vandeadvokaat Katrin Orav suutis kiirelt tegutseda ning kohus tegi reede, 26. aprilli pärastlõunal esialgse õiguskaitse määruse.

Suur oli aga advokaadi üllatus, kui ükski Tallinna kohtutäitur ei olnud nõus kohtumäärust täitma, et beebi kiirelt ema juurde tagasi saaks. „Ema võttis lapsele teki kaasa, läksime sinna ukse taha proovima, et äkki ikkagi saame ilma täiturita lapse nädalavahetuseks koju,“ kirjeldab advokaat Õhtulehele, kuidas ta püüdis 26. aprillil koos Nora ema ja sotsiaaltöötajaga õiglust jalule seada. „Meile loomulikult ei vastatud, ust lahti ei tehtud. Jäimegi sinna ukse taha, ema nuttis. Me ei saanud mitte midagi teha. Politsei ei saa samuti midagi teha, sest nad ei saa lihtsalt sisse minna ja kedagi ära võtta.”

Täiturid ei taha lastega tegeleda

„Olukorras, kus kohtutäiturid keelduvad lapsi puudutavaid kohtulahendeid täitmast, muutuvad laste õigusi ja nende huve kaitsvad kohtulahendid täies ulatuses mõttetuks. Teema on paljude kohtutäiturite jaoks ebameeldiv ja tülikas,“ kirjutas Orav möödunud nädala alguses meediale saadetud arvamusloos.

Väike Nora pääses esmaspäeva, 29. aprilli hommikul ema juurde tagasi ainult tänu sellele, et üks Oravale isiklikult tuttav kohtutäitur oli nõus määrust täide viima. „Ma julgen öelda, et kui see ei oleks olnud minu tuttav, siis ei oleks see õnnestunud,“ tõdeb ta.

Selline juhtum oli advokaadi praktikas esmakordne. Ta uskus, et loomulikult leiab sellisel juhul reede pärastlõunal kohtutäituri, et laps emale kiiremas korras tagastada. Tuli aga hulk keelduvaid vastuseid. „Kõik osapooled pingutasid, et laps saaks ema juurde, kuid siis lihtsalt ei olnud kohtutäiturit, kes sellega tegeleks,” tõdeb Orav.

Alust keeldumiseks ei olnud