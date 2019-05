Kas Lindsay Lohan on lapseootel?! 

Viimase vindi peal rase Schumer avaldas laupäeval endast kõhuka foto. „Jaa-jaa, kas kõigile tundub, et ma olen kaua aega rase olnud? Te vist olete juba täitsa närvis, et ma ikka veel rase olen? No te, motherf***ers, kujutage ette, mida ma siis ise tunnen!“ räuskas koomik talle omases stiilis.

Nüüdseks on Amy tunnistanud, et ta saab poja. Kuid ohtralt elevust on põhjustanud hoopis endise lapstähe Lindsay Lohani (32) kommentaar. „Ma tean, mida sa tunned,“ oli Lohan näitlejanna postituse alla kirjutanud.

Mitmed kaaskommentaatorid avaldasid imestust, et Lindsay rasedusteemal sõna võtab. „Omg girl!!! Kas sa teatad siin oma rasedusest?!“ juubeldas üks.



Mõni siiski arvas, et Lohan kommenteerib Amy T-särgil olevat sõnumit „Ma vihkan esmaspäevi". Püstitati ka teooria, et Lindsay viitab kümne aasta tagusele komöödiale „Labour Pains“, kus tema tegelaskuju valetas oma raseduse kohta, kuid filmi lõpuks algas temalgi sünnitus. 2014 paljastas Lohan, et elas oma tõsielusarja „Lindsay“ võtete ajal üle raseduse katkemise.