Eurovision VIDEO | Victor Crone pani pressikonverentsil inimesed mediteerima Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 14:49

Victor Crone Kuvatõmmis Youtube´i videost

"Loomulikult oli see kogemus! Tegemist on suure lavaga - suuremaga, kui oleksin oodanud," lausus Eesti tänavune eurolaulja Victor Crone vahetult pärast esimest lavaproovi pressikonverentsil. 4. mail Eesti delegatsiooniga Tel Avivi jõudnud laulja tunnistas, et ootab juba huviga poolfinaalis üles astumist. Pressikonverentsil viibis ka "Eesti laul 2019" peaprodutsent Tomi Rahula