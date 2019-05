VIDEO | Eesti eurolaulik Victor Crone näitas Tel Avivis, kuidas tuleb mediteerida 

4. mail Eesti delegatsiooniga Tel Avivi jõudnud laulja tunnistas, et ootab juba huviga poolfinaalis üles astumist. Pressikonverentsil viibis ka "Eesti laul 2019" peaprodutsent Tomi Rahula.

Crone tutvustas pressikonverentsil eurolaulu "Storm" sündi ja laulu sisu. "Praegu on see perfektne. Laulu valmimise protsessis on alati midagi, mida tahad muuta, parandada, täiendada," sõnas Crone. "Storm" sai laulja sõnul lihvi viimase hetkeni enne "Eesti laulu" tähtaja kukkumist.