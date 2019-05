Uurimus: Eesti mehed hakkavad veganiks, kuna tunnevad muret keskkonna ja loomade kannatamise pärast 

Kuid Eesti veganmeeste seas uurimust läbi viies üllatus Aavik, et meesveganid on äärmiselt erinevad nii sotsidemograafiliste tunnuste kui tegevusalade poolest. “Minu uurimuses osalenud Eesti mehed olid vanuses 18-56 ning nende keskmine vanus oli 33. Nad olid erinevate haridustasemetega ning tegutsesid erinevatel elualadel. See tähendab, et mingit niinimetatud tüüpveganit on raske välja tuua. Üheks levinumaks elualaks oli IT ning valimis leidus ka mitmeid ettevõtjaid ning heal järjel olevaid ja edukaid mehi. Leidus ka füüsilise töö tegijaid ning aktiivselt spordiga tegelejaid,” räägib ta.

“Oli üks pühapäev ja ma olin üksi kodus, mul ei olnud midagi plaanis teha. Mõtlesin, et mul on Netflix ja ma vaatasin, mis seal huvitavat leiab. Hakkasin vaatama dokumentaale, “Cowspiracy” tundus huvitav. Hakkan vaatama, tõesti on huvitav ja järjest huvitavamaks läks. Lõpus öeldi, et suurim asi, mida keskkonna heaks ära saad teha, on see, et sa ei söö loomseid asju enam, hakkad veganiks. Mõtlesin, et okei, minu jaoks on see keskkonna teema tähtis. Mulle jõudis kohale, et kui inimkonna saatus on kaalukausil, siis see on suur samm, mida mina teha saaksin ja mõtlesin, et ma vähemalt proovin,” kirjeldas üks Aaviku poolt intervjueeritud meesvegan, miks tema veganiks hakkas.