Kaval nipp kahjurite looduslikuks tõrjumiseks – loe siit! 

Järjest enam populaarsust koguv maheaiandus ning ka kogukonnaaiandus linnades on ajendatud soovist süüa kemikaalivaba köögivilja ning värsket ja kohalikku toorainet. Oma tarbeaia peenart majandades ei soovi me tavaliselt sinna mürki pritsida, kuid sageli on see ainuke väljapääs, kui kahjurid on juba platsis.