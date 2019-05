Ene Pajula | Mammi rõõmustab selle üle, mida tal ei ole 

Viimasel ajal on olnud palju juttu sellest, et Eesti on nüüd löödud kahte lehte: eliit versus lihtrahvas, mõni ütleb nende kohta isegi pärisrahvas. Ja lööja on olnud ajakirjandus. Räägitud on ka sellest, et ajakirjandus on rahvast eemaldunud.

Nii üks kui ka teine väide on pannud mammi mõtlema. See, et kõigis maailma hädades on süüdi just ajakirjandus, pole üldse üllatav. Ajakirjandus on lihtsalt nii käepärane ja mõnus poksikott, et oleks ime, kui seda oma pingete maandamiseks ei kasutataks. Puha ajakirjanduse süü, ütleb iga erakond, kui nende reiting hakkab langema.

Eks muidugi, kes siis oma peaga mõtleb, ikka usutakse iga sõna, mis ajakirjanduses ilmub (eriti selles ajakirjanduses, mis on rahvast eemaldunud). Ausalt öeldes sobib see mõlemale poolele – sest kes on tegelikult süüdi siis, kui süüdi on ajakirjandus? Süüdistajal pole mingit vajadust oma süüdistust põhjendada ja kuidas õigustaks ennast ajakirjandus, mis teadagi pole mingi ühtne kollektiiv.

Kes kellest eemaldub?

Kusjuures mammi ei saa jätta küsimata – kui öeldakse, et ajakirjandus on rahvast eemaldunud, siis kes või mis tegelikult on rahvast eemaldunud? Mammi muidugi jätaks rahva üldse välja, kas või juba sellepärast, et temagi oleks justkui osa rahvast, ja tema küll ei tunne, et ajakirjandus oleks temast kuskile kaugele jäänud.

Vastupidi, mida segasem aeg, seda rohkem on lehtedest lugeda, raadiost kuulata ja televiisorist vaadata, nii et temale on ajakirjandus tulnud pigem lähemale. Ja mis tähendab ajakirjandus? Sinna alla mahub nii Sirp kui ka Kroonika, nii Eesti Ekspress kui ka Nelli Teataja, nii Klassikaraadio kui ka Tre Raadio. Ja need kõik on korraga rahvast eemaldunud kui üks mees? Tõesti ka või?

Üldse mitte vähem köitev polnud mammile ka see väide, et meil on nüüd eliit ja liht- ehk nagu mõni on öelnud, pärisrahvas. Mammi hakkas kohe mõtlema, et huvitav, kummasse tema siis kuulub? Penskarist mammi, kes elab väikelinnas, tsaariaegses, umbes 130-aastases ahiküttega palkmajas ja saab üsna keskmist pensioni? Loomulikult lihtrahva hulka.