Kuidas teha lastele õuesolek põnevaks, kuid samas turvaliseks? 

Nüüdisajal on mänguväljaku atribuutika turvanõuded karmimad. Samuti on lapsevanemad kontrollivamad ning põnnide mänguala peab olema midagi sellist, mida vanem saaks hõlpsasti jälgida. See peaks olema võimalikult turvaline ning ühtlasi võiks tagahoovis kena välja näha. Võimalus on valida aeda batuut ning võib-olla ka miniatuurne majake koos liivakastiga. Kellele sobib rohkem loovam variant, saab valida loodusest inspireeritud tegevuskohti.

On erinevaid viise, kuidas pakkuda oma koduaias lastele põnevaid tegevusi nii, et nad ka seal mängida tahaksid. Lastel võiks olla terve krundi ulatuses huvitav. Teadmine, et võib kasutada suuremat ala, ise midagi ehitada ning tarvitada aias leiduvat materjali (oksad, lehed), on eriti tore. Loomulikult peaks perenaise uhke lillepeenar siinkohal keelutsoon olema. Fantaasiamängude puhul võib tagahoov kergesti muutuda ohtlike metsloomadega tihnikuks või sõjatandriks, kus püssid pauguvad ja peenardele armu ei anta.

LIIVAKAST. Liiv on multifunktsionaalne materjal, mis võiks mingil kujul aias olla, kuid see ei pea tingimata olema raamistatud liivakast. See võib olla ka lihtsalt liivahunnik või liivane ala aia tagumises osas, mis ajapikku laiali kantakse ning mis kaob sujuvalt koos lapse huvide arenguga.

PUIT. Puidust pakud ja palgid on oma lihtsuses võluvad ning sobivad hästi metsasesse aeda puude alla. Erinevas kõrguses pakud võimaldavad tasakaalu- ja hüppemänge ning panevad fantaasia tööle. Sama lugu on ka suurte ja väikeste kividega. Kui kombineerida näiteks põõsaste vahele või istutusaladesse lamedaid kivimürakaid, on lastel koheselt olemas kaljujärsakud, kus turnida.

NÕLVAD. Ronimis-, hüppamis- ja peitusmänge soosib ka vahelduv maapinna reljeef – järsemad ja laugemad nõlvad, kust üles ronida ja alla joosta (talvel ka kelguga sõita), võiksid suuremas aias üheks oluliseks tõmbenumbriks olla.