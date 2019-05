Seisukoht Seisukoht | Eesti lõpp on lähedal. Vist... Henry Lääne, spordiajakirjanik , täna, 13:21 Jaga: M

Stanislav Moškov

Viimase aja meediapilti vaadates tundub, et Atlase õlgade jõud on Eesti juures raugemas ja õige pea juhtub midagi kohutavat. Valitsusse jõudnud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) keerutab nagu tornaado ja rahvusvahelisel areenil on meie riigi maine nagu USAs elav mustanahaline maha väänatud, tagatipuks on kerregi lastud midagi surmavat.