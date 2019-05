VIDEO JA FOTOD | Sõnajalgade majad otsivad uusi omanikke. „Kui on vaja, müüme kõik maha, aga Aidu tuulepargi ehitame valmis!“ 

„Majade müük tuleneb sellest, et me peame täitma kohustused nii Eesti pankade kui ka oma koostööpartnerite ees. Oleme panustanud Eleoni tehnoloogia arendusse viimased 12 aastat ja ei lase pahatahtlikel ametnikel nii lihtsalt seda hävitada,“ kommenteeris Oleg Sõnajalg.

„Riik on tekitanud meile Aidu tuulepargis kehtestatud viibimiskeelu ja kohtusaagadega miljonitesse ulatuvat kahju. Samal ajal kui ametnikud meid kotivad, maksame Aidus olevate tõstekraanade eest 10 000 eurot päevas renti. Samuti nõuab meilt riik - hoolimata sellest, et ehitus on jõuga peatatud - iga kuu veel ca 10 000 eurot hoonestusõiguste eest ja kohustab meid lepingu järgi tuulepargi valmis ehitama nüüd juba 4 aasta jooksul 2023 kevadeks. Alles möödunud nädalal sai üks tuuliku generaator viibimiskeelu tõttu poole miljoni euro suuruse kahju, kohtukuludest ja kaotatud ajast ei tahaks rääkidagi,“ loetles ärimees kulusid.

„Me ei ole riigiettevõte Eesti Energia, kellel on sadu miljoneid maksumaksja raha tagataskust võtta, või mõni riigiasutus, kes võib kohtuvaidlusteks lõpmatuseni maksumaksja raha kulutada. Kui on vaja, oleme valmis kõik maha müüma, aga oma elutööd me ei lase ära hävitada ja Aidu tuulepargi me ehitame valmis, ükskõik kui palju ametnikud kavatsevad kiusata ja meie innovatsioonile kaikaid kodaratesse visata,“ salvas Sõnajalg ja nimetas praegu toimuvat absurdsuse tipuks, millega üritatakse lihtsalt eraettevõtjat lämmatada.