Seltskond Adele'i sünnipäevasõnum annab aimu rängast abielukriisist Toimetas Triin Tael , täna, 12:42 Jaga: M

Adele Reuters/Scanpix

Eile 31. sünnipäeva tähistanud Adele'i avameelsest Instagrami postitusest võib välja lugeda, et tema ja Simon Konecki abielu karilejooks oli piinaarikas. „31 on käes ... f****** jumal tänatud. 30 pani mind rämedalt proovile, aga ma lepin sellega ja teen, mis suudan, et kõik need katsumused enda kasuks pöörata.“