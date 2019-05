Rahvastikuminister Riina Solman: riik ei roni inimeste magamistuppa 

Solmani sõnul on kujunenud seisukoht, et enne esimese lapse saamist peab olemas olema hea sissetulek, kodu, pereauto, korralik beebivarustus ja muu laspe kasvatamiseks vajalik. Minister saab aru vanemate soovist lapsele kasvamiseks parim keskkond luua, kuid tegelikult vajab Solmani sõnul laps kõige rohkem armastust, mitte kõige kallimaid ja paremaid asju.

Minster sõnas, et hea pereelu võti ei peitu ainult finantsis, sest kudias sa mõõdad rahas seda, kas Eestis on turvalised ja armastust täis kodud. Sellegipoolest toonitas ta, et riik peab laste saamisel rahvale appi tulema. „Eesti on demokraatlik riik. Kedagi ei saa sundida lapsi saama või mitte saama,“ ütles ta ja lisas, et riik saab perepoliitikat parandades abiks olla näiteks eluaseme kättesaadavust tagades. „Umbes pooled eestlased sooviks oma perre kolme last, aga me näeme, et kolm ja rohkem last on ainult veerandil,“ sõnas Solman.

„Kas riik ronib inimeste magamistuppa? Ei, seda riik ei tee. Riik on lastetoas, et tagada meie järelkasvule turvaline keskkond kus kasvada ja areneda,“ kinnitas minister.

Vanemad ei oska enam lapsi kasvatada

SOS Lasteküla patroon Kristi Kallas toonitas samuti seda, et laste kasvatamisel ei ole olulisim roll rahal vaid omavahelisel suhtlusel ja armastusel. Kallas märkis, et mullu novembris avaldatud Praxise uuringu järgi tunneb iga 10 laps, et tema emal ei ole tema jaoks kunagi aega ning paljude laste suurimaks unistuseks on oma vanematega koos aega veeta. „Aeg on ressurss, mis meil aina väheneb,“ ütles Kallas ja tõi välja kaks äärmuslikku kuid sagedast olukorda. Lapsevanem kas ignoreerib ajanappuse pärast oma last täielikult või siis planeerib lapse päevakava huvitegevusi täis.

Üks mure on see, et lapsevanemad ei tea lapse kasvatamise juures elementaarseid asju. „Meile oli üllatav, et lapsevanemaid peab õpetama, kuidas oma last kasvatada. Miks peab laps sooja toitu saama? Milliseid riideid erinevaga ilmaga laspele selga panna? Meile tundub see elementaarne, aga lapsevanemad vajavad ka abi.“