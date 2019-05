Ahastuses ema: Netflixi seriaal viis mu tütre enesetapuni! 

Ema sõnul oli Jessica koos sõbrannadega sarja vaadanud. „See tuleks ära keelata, sest mu tütar vaatas seda ja see annab lastele ideid enesevigastuseks,“ rääkis ta Daily Mirrorile. Tüdruk võttis endalt elu 2017. aastal kolm nädalat pärast seriaali esilinastust Netflixis. Racheli sõnul on sarja eesmärk enesetapuprobleemi teadvustamine. „Aga ma usun, et see julgustab noori inimesi end tapma.“