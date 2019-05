Keskkonnainspektsiooni juht sagedastest lõhnakaebustest: varem maainimesed teadsid, et s**t haiseb 

Tundlike kodanike kaebuste kõrval on Avarsalu sõnul palju olulisem probleem selles, et riik on üritanud aina rohkem reguleerida küsimusi, mida ei peaks üldse nii detailselt reguleerima ning mille saaks korda üldkehtestatud normidega. „Mida rohkem sa kehtestad bürokraatlikke nõudeid, seda rohkem läheb ametnikel aega, et neid nõudeid iga loa peale kirja panna ja läbi kaaluda,“ selgitas ta ja lisas, et praegu tegeletakse väga põhjalikult asjadega, mille mõju on tegelikult sama suur kui kapinuppude värvivalik.