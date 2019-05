PROFESSOR: paljud eestlased ei oska enam lauseidki moodustada 

"Vahel tekib probleeme ka võõrsõnade kirjutamisel ja omasõnade käändevormide puhul. See näitab natuke keele muutumist, näiteks ei taheta enam käänata kõne-kõnet, vaid kõne-kõne. Sama kehtib sõna lõhe puhul, ja näiteid leiab veel. Torkab silma, et meil on palju täpselt ühesuguseid sõnu, mis korduvad tekstist teksti, ja täpselt ühesuguseid konstruktsioone. Inglise keele passiivse kõneviisi eeskujul öeldakse meil sageli, et miski on kellegi poolt tehtud. Poolt-sõna kasutatakse väga-väga palju ja inimesed arvavad, et see ongi korralik keel, aga tegelikult on võõras."