Kas täna, Meghan? Pinge on laes, Windsori lossist oodatakse uudist 

Endise USA näitlejanna rasedus on väidetavalt juba enam kui nädala üle tähtaja kestnud ning Meghanit ähvardab sünnituse esilekutsumine. Mitmed Briti meedias usutletud eksperdid on veendunud, et oma koduseinte vahel hertsoginna küll sünnitada ei saa. See olla liiga riskantne.

Kuninganna Elizabeth II osales pühapäeval Windsori lossi kabelis jumalateenistusel. Tema erkroosa kostüüm vallandas oletuste laine - kas monarh viitas, et Harry ja Meghani esiklaps on tüdruk? Sel juhul peaks maimuke olema juba sündinud, sest kuninglik paar soovis lapse soo endale üllatuseks jätta. See, et kuninglik beebi on juba ilmavalgust näinud, pole üldse võimatu. Sussexi hertsogipaar andis mõni aeg tagasi teada, et hoiavad oma sünnitusplaanid enda teada ning kuulutavad lapse ilmaletulekust alles siis, kui on jõudnud seda ise pereringis tähistada.