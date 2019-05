GALERII | Keskpank tähistas 100. aastapäeva piduliku vastuvõtuga 

Juba 6. mail rändab Eesti Panga kvartalit meenutava disainiga rändnäitus aga Tallinna Mustamäe Keskusesse ja jääb sinna kuni 16. juunini. Seejärel on näitusega võimalik tutvuda ka mujal. Kui eelmisel aastal Frankfurdis Euroopa Keskpanga peahoones toimunud Eesti nüüdiskunsti näitusega tegi keskpank kummarduse Eesti kunstnikele, siis rändnäitust vaatama oodatakse kõiki huvilisi. Kõigile oli avatud ka Mikkeli muuseumis toimunud rahakunstinäitus.

Numismaatikute auks on Eesti Pank korraldanud kollektsionäärinäituste sarja, kuhu samuti on oodatud kõik huvilised. Sarja järgmise näitusena avatakse juunis koostöös Eesti Rahva Muuseumiga ehterahade väljapanek. Mündihuvilistele mõeldes on peagi tulemas lisa erikujundusega müntidele: juba maikuus esitletakse Johann Voldemar Jannseni 200. sünniaastapäevale pühendatud hõbemünti ja laulupeo 150. aastapäeva auks välja antud 2eurost käibemünti, mille kujundusvõistlusel osalesid tuhanded Eesti lapsed.