ÕL INTERVJUU | Austraalia eurolaulja Kate Miller-Heidke: minu lugu räägib depressioonist paranemisest, kirjutasin selle pärast poja sündi 

Kate Miller-Heidke on välja andnud neli stuudioalbumit, tõusnud mitmel korral plaatinaartistiks, ning jõudnud oma lugudega korduvalt albumite ja singlite edetabelite esikümnesse. Tema viimane plaat "O Vertigo!" oli albumiedetabelis neljandal kohal, see purustas Austraalia rahakogumisplatvormide rekordi ja esitati ARIA auhinnale (The Australian Recording Industry Association Music Awards ehk Austraalia muusikaauhind - toim.).

2009. aastal võitis Miller-Heidke esimese austraallasena rahvusvahelise laulukirjutajate võistluse oma looga "Cought in the Crowd". Kate on Queenslandi konservatooriumis klassikalist laulu, ta on kaasa teinud Metropolitan Opera lavastuses "The Death of Klinghoffer" ja osalenud ka Suurbrittannia rahvusooperi lavastustes. Lisaks on naine olnud Austraalias ooperi "The Rabbits" helilooja.