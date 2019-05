Poliitika Riigikogu liikmed ei kipu autoliisingu hüvitamist lõpetama Eesti Päevaleht , täna, 07:55 Jaga: M

TIINA KÕRTSINI

Avalikkus kritiseerib riigikogu töö puhul kõige teravamalt just kuluhüvitiste maksmist ja eriti seda, et nende eest saab ka autot liisida, kuid enamik riigikogu erakondi on seisukohal, et pragune süsteem ei vaja muutmist ja on isegi vajalik, kuna laseb saadikutel pealinna kolimata oma tööd teha.