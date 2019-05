Martin Helme tõrjub käemärgis nähtavat valgete ülemvõimu žesti  

Pöial ja nimetissõrm sõõrjalt koos, ülejäänud näpud harali välja sirutatud – kaua aega OK-märgina kasutusel olnud käežesti on seostatud ka valge rassi ülemvõimuga, sest sirged sõrmed olevat W-täht ja pöidlaring P-täht – White Power. „Eesti ministrite žest tõstatab hirmu valgete ülemvõimu toetamisest“, on kirjutanud New York Times „Me keeldume kaasa minemast hullusega, kus rahvusvaheliselt tuntud OK-märgile püütakse anda uus sisu,“ räägib Martin Helme, kes koos isa Mart Helmega riigikogu ees ministri ametivannet andes OK žesti tegi. „Samamoodi keeldume kaasa minemast algatustega ümber defineerida perekond, eestlus, kodakondsus ja sõnavabadus. Riigikogus vande andmisel oli meie kavatsus kasutada OK-märki selles tähenduses, nagu seda tunneb terve mõistuse säilitanud maailm. Me ei luba vasakpoolsetel keelt kaaperdada,“ lisab ta.